Стали известны российские цены на новый Changan Uni-S

Цена нового кроссовера Changan Uni-S в РФ будет начинаться от 3,16 млн рублей

В России новый кроссовер Changan Uni-S будет продаваться в двух комплектациях и с полным приводом.

В базовой версии «Люкс» кроссовер будет стоить 3 160 000 рублей, в более высокой «Техно» – 3 350 000 рублей. Об этом сообщает источник, ссылаясь на информацию на официальном сайте. Отметим, что в данный момент страница нового Changan Uni-S с сайта скрыта, а российское представительство пока не ответило на вопрос о подробностях. Но точно понятно, что как минимум одна из комплектаций будет полноприводной.

Такой вариант обновленного Uni-S компания начала сертифицировать в России еще осенью 2025 года. Тогда же стало известно, что по силовому агрегату изменений не будет: 1.5 турбо (181 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом. Габариты обновленного Uni-S: 4550 х 1868 х 1675 мм.

Напомним, сейчас в РФ продается Changan Uni-S в предыдущей итерации, он имеет исключительно передний привод и при этом является самым популярным кроссовером Changan в стране. Цены: 3 059 900 – 3 099 900 рублей, но с учетом спецпредложений цену можно снизить на 530 тысяч рублей.