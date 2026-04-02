МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стали известны российские цены на новый Changan Uni-S

Цена нового кроссовера Changan Uni-S в РФ будет начинаться от 3,16 млн рублей

В России новый кроссовер Changan Uni-S будет продаваться в двух комплектациях и с полным приводом.

Рекомендуем
В базовой версии «Люкс» кроссовер будет стоить 3 160 000 рублей, в более высокой «Техно» – 3 350 000 рублей. Об этом сообщает источник, ссылаясь на информацию на официальном сайте. Отметим, что в данный момент страница нового Changan Uni-S с сайта скрыта, а российское представительство пока не ответило на вопрос о подробностях. Но точно понятно, что как минимум одна из комплектаций будет полноприводной.

Такой вариант обновленного Uni-S компания начала сертифицировать в России еще осенью 2025 года. Тогда же стало известно, что по силовому агрегату изменений не будет: 1.5 турбо (181 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом. Габариты обновленного Uni-S: 4550 х 1868 х 1675 мм.

Напомним, сейчас в РФ продается Changan Uni-S в предыдущей итерации, он имеет исключительно передний привод и при этом является самым популярным кроссовером Changan в стране. Цены: 3 059 900 – 3 099 900 рублей, но с учетом спецпредложений цену можно снизить на 530 тысяч рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6964
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan UNI-S

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв