#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Фары Lada Iskra — лучше или хуже, чем у Весты?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях фар автомобиля Lada Iskra SW Cross

Продолжаем подробно знакомиться с только что появившейся в редакционном автопарке «За рулем» новенькой Искрой.

Рекомендуем
Забрали новую Искру у дилера — первые впечатления

Эксперт Кирилл Милешкин напомнил, что основной свет у Искры в любой комплектации (у нас – SW Cross в версии Драйв) – галогеновый, светодиоды в фарах отданы на откуп более статусной Весте. В Искре же все, как мы привыкли еще с прежних вазовских моделей: ближний свет – лампа H7, дальний – H1, а светодиодной сделана лишь секция ДХО и поворотника. Первые поездки по темноте на этой Искре мы уже провели.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

И выводы такие: по сравнению с дорестайлинговой Вестой, которая служила в нашем парке более 10 лет и тоже имела галогеновый свет, эти фары светят не хуже. Конечно, новым светодиодам на Весте NG они проигрывают – однако лишь в яркости, но не дальности, отмечает эксперт. А вот что в оформлении фары Искры смущает? Смотрим клип!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5153
03.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв