Фары Lada Iskra — лучше или хуже, чем у Весты?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях фар автомобиля Lada Iskra SW Cross

Продолжаем подробно знакомиться с только что появившейся в редакционном автопарке «За рулем» новенькой Искрой.

Эксперт Кирилл Милешкин напомнил, что основной свет у Искры в любой комплектации (у нас – SW Cross в версии Драйв) – галогеновый, светодиоды в фарах отданы на откуп более статусной Весте. В Искре же все, как мы привыкли еще с прежних вазовских моделей: ближний свет – лампа H7, дальний – H1, а светодиодной сделана лишь секция ДХО и поворотника. Первые поездки по темноте на этой Искре мы уже провели.

И выводы такие: по сравнению с дорестайлинговой Вестой, которая служила в нашем парке более 10 лет и тоже имела галогеновый свет, эти фары светят не хуже. Конечно, новым светодиодам на Весте NG они проигрывают – однако лишь в яркости, но не дальности, отмечает эксперт. А вот что в оформлении фары Искры смущает? Смотрим клип!