Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль

В Нью-Йорке Subaru представила 7-местный флагманский кроссовер Getaway

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал флагманский кроссовер Subaru Getaway, который сочетает простор семиместного автомобиля с динамикой спорткара. Модель построена на одной платформе с Toyota Highlander EV, а продажи стартуют в конце 2026 года.

Дизайн Getaway называют одним из лучших в истории марки: кузов получился стильным и обтекаемым. Внутри установлены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,0-дюймовый центральный сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Spotify.

Второй ряд может быть оснащен либо капитанскими креслами, либо стандартным диваном. Для удобного доступа к третьему ряду сиденья сдвигаются нажатием кнопки.

Subaru Getaway

Getaway доступен в двухмоторной полноприводной версии с литий-ионной батареей емкостью 95,8 кВт·ч. Мощность установки – 420 лошадиных сил, запас хода без подзарядки превышает 480 км. Зарядка осуществляется через порт NACS с максимальной мощностью 150 кВт, что позволяет пополнить энергию с 10 до 80% примерно за полчаса. В начале следующего года появится модификация с батареей на 77,0 кВт·ч – также полноприводная.

Инженеры Subaru позаботились и о внедорожных качествах: дорожный просвет составляет 210 мм. Система X-Mode включает режимы Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, дополненные функциями Grip Control и ассистентом спуска. Разгон с 0 до 97 км/ч занимает менее пяти секунд.

Интерьер Subaru Getaway

В стандартное оснащение войдут колеса диаметром 19 или 20 дюймов, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для двух смартфонов, множество USB-C-портов и атмосферная подсветка. За доплату предложат панорамную стеклянную крышу, камеру заднего вида, подогрев сидений второго и третьего ряда, а также вентиляцию передних и задних кресел.

