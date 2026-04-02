Началась подготовка к запуску завода Jeland в Шушарах: подробности

На экс-заводе GM в Шушарах окрасили первый кузов кроссовера Jeland

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах окрашен первый кузов автомобиля новой марки Jeland . Этот бренд будет выпускаться при участии китайской компании Defetoo. О событии сообщила пресс-служба российской стороны.

Окрасочный цех на предприятии был фактически построен с нуля – модернизация проходила поэтапно. Специалисты укрепили и выровняли промышленные полы на участках с нестабильным грунтом, полностью обновили ключевые технологические линии, внедрили современные системы подготовки и обработки кузовов.

Особое внимание уделили участку подготовки поверхности: увеличили длину ванн, установили новые системы фильтрации и дозирования химических реагентов, добавили оборудование для удаления металлических частиц.

Производство кроссоверов Jeland

За антикоррозионную стойкость отвечает доработанная линия катафорезного электроосаждения. На ней обновили основные элементы: диэлектрическое покрытие самой ванны, систему анолитных ячеек и выпрямительное оборудование.

В окрасочном производстве внедрили технологию «мокрое по мокрому» – это позволяет наносить слои покрытия последовательно без промежуточной сушки базы. Для окраски кузовов на заводе установили 34 промышленных робота, благодаря чему полностью отказались от ручного нанесения лакокрасочных материалов.

Кроме того, заработали роботизированные системы нанесения герметиков и защитных составов, включая воск для дополнительной антикоррозийной защиты скрытых полостей.

Качество контролируется на всех этапах: сотрудники цеха проводят визуальный осмотр и инструментальные замеры. Проверяют толщину покрытия, адгезию, блеск, шероховатость и точность цветопередачи.

