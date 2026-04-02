Запрет экспорта бензина распространили на производителей до 31 июля

В России правительство расширило запрет на экспорт бензина

Правительство РФ распространило временный запрет на экспорт бензина и на самих производителей топлива. Ограничения будут действовать до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в кабмине. Документ вступает в силу с момента официальной публикации.

При этом поставки по международным межправительственным соглашениям под запрет не попадают.

Как пояснили в правительстве, мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в условиях высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ. Дополнительным фактором стал рост мировых цен на нефть на фоне геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце марта агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что российские власти готовят введение временных ограничений на вывоз бензина для производителей с 1 апреля. Позже вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить соответствующий проект постановления для стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка топливом.

Ранее в России действовал запрет на экспорт бензина, но только для компаний, не являющихся производителями, – и тоже до конца июля.

