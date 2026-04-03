Доходы этой компании от продажи машин в России резко выросли

Выручка Mazda от продажи автомобилей в РФ увеличилась в 17 раз

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании, выручка «Мазда Мотор Рус» (официальный дистрибьютор Mazda в России) от продажи автомобилей по итогам 2025 года составила 3,04 млрд рублей. Это в 17 раз больше, чем годом ранее.

Издание отмечает, что прошлый год стал для компании первым с 2022-го, когда реализация машин обеспечила основную долю выручки. Общая выручка «Мазда Мотор Рус» в 2025 году выросла в 2,4 раза, до 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 11% и достигла 1,9 млрд рублей.

Для сравнения: в 2022 году продажи автомобилей принесли дистрибьютору 19,8 млрд рублей при общей выручке 22,1 млрд. А в 2023-м – лишь 3,2 млн рублей от продаж машин при общей выручке 2 млрд рублей.

Согласно пояснению к отчетности, в 2025 году «Мазда Мотор Рус» закупила несколько партий автомобилей Mazda через локальных поставщиков и реализовала их через дилерскую сеть. По данным «Автостата», продажи новых легковых Mazda в России за год выросли на 49% – до 6,9 тыс. штук.

Напомним, с марта 2022 года Mazda сократила активность в РФ: прекратила поставки комплектующих на завод во Владивостоке (где собирали эти машины) и продала свою долю в совместном предприятии «Соллерсу». Официально об уходе из России компания не объявляла, однако, по словам источников издания, поставки автомобилей концерном были прекращены.

Ранее «За рулем» сообщал, что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.