«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Доходы этой компании от продажи машин в России резко выросли

Выручка Mazda от продажи автомобилей в РФ увеличилась в 17 раз

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании, выручка «Мазда Мотор Рус» (официальный дистрибьютор Mazda в России) от продажи автомобилей по итогам 2025 года составила 3,04 млрд рублей. Это в 17 раз больше, чем годом ранее.

Издание отмечает, что прошлый год стал для компании первым с 2022-го, когда реализация машин обеспечила основную долю выручки. Общая выручка «Мазда Мотор Рус» в 2025 году выросла в 2,4 раза, до 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 11% и достигла 1,9 млрд рублей.

Для сравнения: в 2022 году продажи автомобилей принесли дистрибьютору 19,8 млрд рублей при общей выручке 22,1 млрд. А в 2023-м – лишь 3,2 млн рублей от продаж машин при общей выручке 2 млрд рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Согласно пояснению к отчетности, в 2025 году «Мазда Мотор Рус» закупила несколько партий автомобилей Mazda через локальных поставщиков и реализовала их через дилерскую сеть. По данным «Автостата», продажи новых легковых Mazda в России за год выросли на 49% – до 6,9 тыс. штук.

Напомним, с марта 2022 года Mazda сократила активность в РФ: прекратила поставки комплектующих на завод во Владивостоке (где собирали эти машины) и продала свою долю в совместном предприятии «Соллерсу». Официально об уходе из России компания не объявляла, однако, по словам источников издания, поставки автомобилей концерном были прекращены.

Источник:  «Коммерсант»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / xb100
03.04.2026 
Фото:freepik / xb100
