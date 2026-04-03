Tenet назвал свой самый популярный кроссовер в России

Tenet раскрыл число проданных машин в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года российская компания Tenet реализовала 29 527 новых автомобилей на отечественном рынке. Об этом сообщила пресс-служба бренда, уточнив, что самой востребованной моделью в январе – марте стал кроссовер T7, на долю которого пришлось 50% всех продаж марки.

В феврале Tenet T7 признан самым популярным кроссовером в России. По сути, эта модель является клоном Chery Tiggo 7L. Ее сборка организована на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Автомобиль предлагается с единственным вариантом силового агрегата – 1,6-литровым двигателем в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Доступны версии как с передним, так и с полным приводом. Цена на модель составляет от 2 735 000 до 3 140 000 рублей.

Tenet T7

Уже в начальной комплектации кроссовер оснащается камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа и светодиодной оптикой. Более дорогие модификации добавляют камеры кругового обзора, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона и беспроводную зарядку для смартфона.

