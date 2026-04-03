На рынок вышел технологичный и дальнобойный универсал популярной марки

Опубликован полный набор технических характеристик нового универсала Avatr 06T.

Габариты модели – 4940 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1475 мм в высоту, а расстояние между осями составляет 2940 мм.

Покупатели смогут выбрать машину с задним или полным приводом. Причем полноприводная компоновка обеспечивается тремя электромоторами: два мощных агрегата на задней оси выдают по 341 лошадиной силе каждый, а передний развивает 286 л.с. В сумме это дает впечатляющие 968 «лошадей».

Под полом универсала размещается тяговая батарея емкостью 89,33 киловатт-часа. По заявленным данным, ее энергии хватит, чтобы проехать на одной зарядке свыше 740 километров.