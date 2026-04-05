Новый внедорожник Toyota вышел на рынок: подробности

В Таиланде объявлен старт продаж нового Toyota Land Cruiser FJ 2026 года

В Таиланде официально стартовали продажи нового Toyota  Land Cruiser FJ 2026 года. Модель также собирают в этой стране. Она стала первым в истории семейства Land Cruiser автомобилем, выпускаемым за пределами Японии. Внедорожник представлен в единственной модификации.

Toyota Land Cruiser FJ 2026
Toyota Land Cruiser FJ 2026

Toyota позиционирует новинку нестандартно: Land Cruiser FJ подается как автомобиль для бездорожья. Он обладает хорошей проходимостью, которую отчасти обеспечивает клиренс в 245 мм. Благодаря этому японская модель способна преодолевать брод глубиной до 700 мм. Кроме того, предусмотрены полный привод и понижающая передача.

Под капотом – безальтернативный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. По слухам, в будущем Toyota может выпустить электрическую версию Land Cruiser FJ, которая, возможно, доберется до Европы. Бензиновая же модификация в Старом Свете продаваться не будет. При этом ранее Toyota заявляла о намерении поставлять новинку в более чем 60 стран мира.

Toyota Land Cruiser FJ 2026
Toyota Land Cruiser FJ 2026

В Таиланде автомобиль оценили минимум в 1 269 000 бат, что по текущему курсу составляет около 3,1 млн рублей. В основе внедорожника – рама, позаимствованная у пикапа Hilux. Местная версия представлена в четырех комплектациях. Опционально доступен специальный набор, включающий вседорожные шины, защиту днища и компоненты, увеличивающие клиренс на 20 мм.

Toyota Land Cruiser FJ 2026
Toyota Land Cruiser FJ 2026

Ранее «За рулем» сообщал , что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
05.04.2026 
Фото:Toyota
