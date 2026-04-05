Chery представила крупный кроссовер с надежным мотором и богатым оснащением

Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Появились подробности об интерьере обновленного Chery Tiggo 9

Обновленный Chery Tiggo 9 для китайского рынка раскрыл все свои карты, включая полностью переработанный интерьер и уточнённые технические детали. Продажи кроссовера в двух вариантах – пяти- и семиместном – должны начаться уже в ближайшие месяцы.

Дизайнеры серьёзно поработали над внешностью. Спереди появилась более сдержанная решётка радиатора с минимумом хрома, а увеличенные фары теперь дополнены дневными ходовыми огнями в форме двойной буквы «L». Крупные боковые воздухозаборники добавляют облику агрессии и современности. Сзади машину украшает новая светодиодная полоса во всю ширину, обновлённый бампер с патрубками выхлопа и скорректированный спойлер.

Габариты остались прежними: длина 4853 мм, ширина 1930 мм, высота 1730 мм при колёсной базе 2820 мм. Сохранились скрытые дверные ручки, а покупатели смогут выбрать диски диаметром от 18 до 20 дюймов.

Наибольшая трансформация ждёт водителя и пассажиров внутри. Центральная консоль теперь представляет собой единый широкий экран, объединяющий мультимедийную систему и дисплей для переднего пассажира. Руль сменил форму, а селектор автоматической коробки передач переместился на рулевую колонку, став подрулевым переключателем. Даже дефлекторы системы вентиляции изменили свой дизайн.

Улучшилось качество отделки: сиденья с ромбовидной строчкой, больше динамиков в аудиосистеме. Для пассажира справа предусмотрена опция «Королевское сиденье» с расширенными настройками, включая возможность откинуть спинку.

Силовой агрегат у новинки один – двухлитровый турбированный бензиновый двигатель SQRF4J20C. Его отдача составляет 261 лошадиную силу и 400 Нм крутящего момента.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
05.04.2026 
