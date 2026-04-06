Пикапы Foton получили новые версии в России: сколько они стоят

В России дистрибьютор Foton объявил цены на новые версии пикапов Tunland V7 и V9

Официальный дистрибьютор Foton в России обновил предложение для двух своих крупных пикапов, Tunland V7 и Tunland V9. Мониторинг прайс-листов показал, что у первой модели теперь есть более дорогая и полная версия, а вторая, наоборот, получила более доступный силовой вариант.

Новая топовая комплектация Prestige для Foton Tunland V7 идет в ногу со временем, предлагая почти полный пакет современных электронных ассистентов. Машина теперь умеет сама тормозить в экстренной ситуации, помогать держаться в полосе и даже распознавать дорожные знаки. Адаптивный круиз-контроль здесь не просто поддерживает дистанцию, но и автоматически следит за ограничениями скорости.

Что касается комфорта, то список приятных мелочей заметно расширился. Водительское кресло и зеркала запоминают положение, передние сиденья получили вентиляцию, а стекла второго ряда – тонировку. За отдельные 15 тысяч рублей можно добавить подогрев заднего дивана. В салоне появилась настраиваемая атмосферная подсветка, а фары могут еще немного посветить после выхода из машины.

Foton Tunland V7

Главное же преимущество Prestige перед базовой Extreme – это целый набор опций, которые уже включены в стоимость. По сути, покупатель экономит на панорамной крыше с люком (90 тыс. руб.), рейлингах на крыше (10,5 тыс. руб.), выдвижной подножке в кузове (21 тыс. руб.) и других полезных вещах вроде защиты двигателя сзади или розетки на 220В для пассажиров.

Под капотом у топ-версии тот же 2-литровый турбодизель на 159 л.с. с 48-вольтовым «мягким» гибридом, восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом. Цена за такой набор выросла на 300 тысяч: если Extreme стоит 5,25 млн рублей, то Prestige оценили в 5,55 млн.

Пикап Tunland V9, в свою очередь, теперь можно купить не только с дизелем, но и с бензиновым мотором. Новая силовая установка – это 2-литровый турбированный агрегат стандарта Евро-6, который выдаёт 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Правда, аппетит у него повыше: 11,6 литра на сотню в смешанном цикле против 10,1 литра у дизельного «собрата».

Зато на оснащении замена двигателя никак не сказалась. В любой версии V9 есть панорамная крыша, камера кругового обзора, огромный 14,6-дюймовый экран мультимедийки, штатный видеорегистратор и тот же продвинутый адаптивный круиз-контроль. Бензиновый вариант обойдётся на 100 тысяч дешевле: 5,45 млн рублей против 5,55 млн за дизельную модификацию.

Foton Tunland V9

По габаритам и возможностям оба пикапа очень похожи. Их длина превышает 5,6 метра, а колесная база составляет 3355 мм. Грузовая платформа у них одинаковая: примерно 1,58 м в длину и 1,65 м в ширину. Полная разрешенная масса для каждой модели заявлена на уровне 3055 кг. Разница лишь в клиренсе: у V7 он 210 мм, а у V9 – на два сантиметра больше.