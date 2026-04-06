«Автостат»: продажи новых автобусов в марте выросли на 6%

«Автостат»: в марте 2026 года в России реализовано 784 новых автобуса

Российский рынок новых автобусов в марте показал рост, хоть и небольшой. По данным агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», в прошлом месяце было продано 784 машины – это на 5,8% больше, чем в марте 2025 года.

Безоговорочным лидером стал отечественный производитель ПАЗ, захвативший чуть больше 30% всего рынка. В цифрах это 242 проданных автобуса. На втором месте, хотя и с большим отрывом, оказался другой российский бренд – ЛиАЗ с результатом в 135 единиц. В пятерку самых популярных марок также вошли НЕФАЗ (103 шт.), белорусский MAZ (101 шт.) и китайский Yutong, который реализовал 78 машин.

Лидеры по моделям в марте 2026 года

Если смотреть на конкретные модели, то картина немного меняется. Первое место уверенно занял ПАЗ-3205, который разошелся тиражом в 152 экземпляра. Следом идет НЕФАЗ-5299, показавший результат в 103 единицы. А вот третью строчку неожиданно захватила новинка – ЛиАЗ Citymax 12, которую в марте купили 80 раз.

В общем-то, мартовский всплеск не смог переломить общую тенденцию квартала. За первые три месяца 2026 года в стране продали 1,8 тысячи новых автобусов, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, рынок все еще ищет точку устойчивого роста.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместный проект АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».