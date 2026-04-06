Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Юбилейный суперседан Zeekr: почти 1000 лошадей и зарядка за 10 минут

Zeekr представил юбилейную версию модели 001 мощностью 912 л.с. и зарядкой 6C

Zeekr 001 отмечает пятилетие выходом на рынок специальной версии. Юбилейное издание, по сути, получило мощный тюнинг-пакет FR-Line. Кузов окрашен в эксклюзивный цвет Glacier Silver, а на крыше появилось затемнение. Задний спойлер сделан из карбона, а под колёсами – 22-дюймовые кованые диски с шинами Pirelli P Zero. Красные акценты на эмблемах и шестипоршневые тормозные суппорты от Brembo довершают спортивный образ.

Технические особенности юбилейной версии

Под капотом, точнее, между осями, скрывается знакомая по другим модификациям силовая установка, но её возможности по-прежнему впечатляют. Два электромотора выдают суммарно 680 кВт, что равно 912 лошадиным силам. С таким запасом мощности седан разгоняется до сотни за 2,91 секунды, а его максималка ограничена на отметке 280 км/ч.

Zeekr 001
Для управления всей этой мощью инженеры предусмотрели регулируемую подвеску от KW. Её можно тонко настроить под дорогу или стиль вождения: демпфирование отбоя имеет 16 уровней, а сжатия – 12. Дорожный просвет тоже меняется, причём в довольно широком диапазоне – до 35 миллиметров.

Батарея и рост популярности в России

Энергию моторы получают от 103-киловаттной батареи CATL. Главный её козырь – поддержка быстрой зарядки по технологии 6C. На практике это означает, что аккумулятор заряжается с 10 до 80 процентов всего за 10 минут. По китайскому циклу CLTC на одном заряде машина может проехать до 680 километров.

Интересно, что спрос на марку в целом заметно вырос. К примеру, в России за первые два месяца 2026 года было зарегистрировано 1050 автомобилей Zeekr. Это на 127 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. А началось всё с Китая в конце 2021-го, когда оригинальный Zeekr 001 стал первой моделью нового бренда Geely. С тех пор, по данным аналитиков, было поставлено более 301 тысячи единиц этой модели.

Источник:  Мотор.ру
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3238
06.04.2026 
Отзывы о Zeekr 001

