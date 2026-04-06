АВТОВАЗ подтвердил сроки запуска кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut пойдет в серийное производство в III квартале 2026 года

Серийное производство новой модели АВТОВАЗа, кроссовера Lada Azimut, стартует в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба автогиганта.

Полноприводный Lada Azimut на 390 л.с. — известны подробности

По ранее озвученным планам, запуск запланирован на лето 2026 года – значит, постановка Азимута на конвейер в Тольятти должна состояться в июле или августе. Под запуск модели предприятие ведет масштабную модернизацию производства. В частности, ряд работ по обновлению производственных линий и технологического оборудования запланирован на период майских праздников.

Напомним, Азимут – новая модель АВТОВАЗа на существенно переработанной платформе Lada Vesta. Под капотом окажутся форсированные двигатели 1.6 и 1.8 в сочетании с МКП или вариатором. Привод – исключительно передний. Анонсируются оригинальные решения – в частности, обогрев боковых передних стекол.

Иннокентий Кишкурно
06.04.2026 
