Надежный и стильный «японец» – всего 1,5 млн рублей и парочка «но»

«За рулем» рассказал, как подобрать надежный кроссовер Mazda CX-3 с пробегом

Ныне найти на вторичке достойный компактный или субкомпактный кроссовер на полном приводе – та еще задачка.

Ведь довольно широкий ряд моделей – например Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX – это сочетание полного привода с вариатором, которому бездорожье, по сути, противопоказано. Поэтому эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в новой статье подобные варианты не рассматривает. А вместо этого – подбирает реально рабочие схемы: надежные субкомпактные кроссы 4х4 в возрасте 8-10 лет и с ценой до 1,5 млн рублей.

Один из кандидатов – это Mazda CX‑3: длина 4275 мм, багажник 350 литров. Официально эта модель у нас не продавалась, в Россию машины попадали из разных стран. Половина экземпляров на нынешнем вторичном рынке – как раз с полным приводом. Но клиренс – очень «дорожные» 160 мм. При этом большинство машин – с правым рулем.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Цена дизельных версий стартует с 1,2 млн рублей, бензиновые намного дороже (не меньше 1,7 млн). Массовый дизель 1.5 (105 л.с.) неплох, хлопоты доставляют только часто засоряющиеся сажевый фильтр и клапан EGR, но ресурс не впечатляет – около 250 тысяч км. Столько же живет и старший мотор 1.8 (115 л.с.). Атмосферник 2.0 (150 л.с.), что хорошо знаком нам по CX‑5, служит дольше, однако требует топлива АИ‑98 – впрыск непосредственный. Топливная аппаратура и ненадежный термостат – источники забот.

МКП дружит только с дизелем 1.5 и встречается редко. В прочих случаях – живучий гидроавтомат CW6A-EL, имеющий в основе отличный тойотовский агрегат U660E. Подключение задней оси полностью подчинено электронике. А геометрия кузова не располагает к покорению целины. Асфальтовый кроссовер!

Скромный багажник и тесный задний ряд. Эпизодически сбоит различная электроника. Дефицитны и дороги многие запчасти. В остальном все очень хорошо. Вердикт: правый руль и детский клиренс – весомые минусы.

Найти левый руль – большая удача: почти все машины 8–10 лет – праворульные

