Geely везет в Россию новую партию 7-местных кроссоверов

Стало известно о сроках новых поставок 7-местных кроссоверов Geely Okavango в РФ

Модель Geely Okavango остается в российской линейке китайского бренда – новые поставки официальным дилерам марки в РФ запланированы на май текущего года.

Об этом сообщает источник со ссылкой на представительство Geely в России. Напомним, в марте на фоне сокращения запасов этой модели в автосалонах Geely в ряде СМИ появилось предположение о скором завершении продаж, однако российский офис компании информацию опроверг, подчеркнув, что Okavango пользуется устойчивым спросом и продажи в РФ продолжаются в прежнем режиме.

Напомним, по габаритам Geely Okavango чуть превосходит локомотив продаж бренда Monjaro и близок с ним по оснащению, при этом у Okavango есть собственный козырь – 7-местный салон. Однако тот же 2,0-литровый мотор на Okavango менее мощный и работает в паре с иной коробкой: 200 л.с. и 7-ступенчатый робот против 238 л.с. и 8АКП у Monjaro.

Вместе с тем, на ниве 7-местных машин позиции Okavango выглядят уверенно. Для нашего рынка он заменил Volkswagen Terramont и Hyundai Palisade и ныне конкурирует с Tenet T8 и «параллельным» Kia Carens.