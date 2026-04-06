Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Эти новые внедорожники можно купить в бюджете до 4 млн рублей

Топ-5 самых доступных рамных внедорожников в России

Если вы ищете новый рамный внедорожник и ваш бюджет не превышает двух миллионов рублей, выбор. по сути, сведен к одному производителю. За эти деньги в России сегодня можно купить только УАЗ. Чтобы рассматривать импортные модели, придется ориентироваться уже на сумму в районе 4 миллионов.

Российские рамные внедорожники УАЗ

Самый доступный вариант – УАЗ Хантер от 1,72 млн рублей. Эта модель, чья конструкция восходит к армейскому УАЗ-469 1970-х, по-прежнему предлагает лонжеронную раму, двухступенчатую раздатку и неразрезные мосты для отличной геометрической проходимости. Салон с обилием голого металла напоминает о ее утилитарном происхождении. Под капотом стоит бензиновый двигатель 2.7 (150 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой BAIC. Плюсы – простота и ремонтопригодность, но в современных условиях это скорее рабочий инструмент, чем комфортный автомобиль для города.

Чуть дороже, от 1,93 млн рублей, обойдется УАЗ Патриот. Он использует тот же мотор ЗМЗ-409, но салон здесь просторнее и современнее. Правда, автоматической коробки передач в списке доступных опций пока нет – версии с китайской АКП всё еще проходят испытания. Ожидается также появление дизельной модификации.

Китайские внедорожники в сегменте до 4 млн

Первым в этом ценовом диапазоне встречается Oting Paladin. За базовую версию просят от 3,86 млн рублей. Машина построена на платформе Nissan Terra (она же от пикапа Navara) и оснащается 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 218 л.с. с автоматом ZF. Конструкция включает неразрезной задний мост, подключаемый полный привод и понижающую передачу. Салон сочетает аналоговые приборы с 12-дюймовым экраном, а проходимости способствует дорожный просвет в 215 мм. Правда, материалы отделки далеки от премиальных.

Модель Tank 300 формально вписывается в бюджет в 4 млн рублей, но только с учетом специальных предложений – например, при оформлении кредита или сдаче старой машины. Без скидок её цена начинается от 4,3 млн. Зато она предлагает запоминающийся дизайн, качественную отделку и мощный 220-сильный двигатель с 8-ступенчатым автоматом ZF. Полный привод может быть либо классическим жестко подключаемым с блокировками, либо реализованным через многодисковую муфту.

Чуть больше 4 млн рублей стоит базовая версия Haval H5. Его главный козырь – огромное внутреннее пространство, включая багажник. Технически модель родственна пикапу GWM Poer King Kong. Под капотом – турбомотор 2.0 (200 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом. Даже в минимальной комплектации есть большой 12-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, а также обширный список опций вроде подогрева сидений, руля и лобового стекла.

Японский внедорожник через параллельный импорт

Suzuki Jimny официально в Россию не поставляется, но на рынке его достаточно много благодаря параллельному импорту. Цены начинаются от 3 млн и доходят до 3,9 млн рублей за машины, уже находящиеся у дилеров. Это полноценный компактный рамник с неразрезными мостами, чья репутация выдающегося покорителя бездорожья и надёжность агрегатов давно стали легендой.

Источник:  Мотор.ру
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.04.2026 
