Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер
Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года...

В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер

Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года выставлен на продажу за 9 млн рублей

В России появилась возможность купить не совсем обычный автомобиль  бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска. За уникальный экземпляр с целым рядом эксклюзивных доработок просят 9 млн рублей.

Машина прошла полное техобслуживание и получила бронезащиту шестого класса от специалистов тюнинг-ателье RIDA. По сути, это целая бронекапсула на колесах. Под капотом бензиновый двигатель объемом 4,6 литра, который выдаёт 309 лошадиных сил, в паре с ним работает автоматическая коробка передач и система полного привода. Продавец утверждает, что и мотор, и трансмиссия находятся в идеальном состоянии: двигатель не «ест» масло, а коробка работает без нареканий.

Пробег этого Land Cruiser составляет 132 607 километров, и за свою историю автомобиль сменил четырех владельцев. Причем подвеску полностью обслужили, а кузов с рамой не имеют повреждений. Внутри салон перетянут дорогой кожей, а для пассажиров сзади установили современные мультимедийные экраны на Android. В комплекте идут два комплекта колес  для зимы и для лета.

Хотя цена в 9 млн рублей выглядит огромной, на деле это предложение можно считать относительно доступным. На рынке подобные подготовленные и защищенные машины часто оценивают в 15 млн и даже больше. Спрос на них, кстати, остается стабильным, а вот в открытой продаже они появляются нечасто.

Источник:  Дром
Лежнин Роман
Фото:Дром
06.04.2026 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33