В России появился в продаже действительно неубиваемый редкий Ленд Крузер

Бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года выставлен на продажу за 9 млн рублей

В России появилась возможность купить не совсем обычный автомобиль – бронированный Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска. За уникальный экземпляр с целым рядом эксклюзивных доработок просят 9 млн рублей.

Toyota Land Cruiser

Машина прошла полное техобслуживание и получила бронезащиту шестого класса от специалистов тюнинг-ателье RIDA. По сути, это целая бронекапсула на колесах. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 4,6 литра, который выдаёт 309 лошадиных сил, в паре с ним работает автоматическая коробка передач и система полного привода. Продавец утверждает, что и мотор, и трансмиссия находятся в идеальном состоянии: двигатель не «ест» масло, а коробка работает без нареканий.

Пробег этого Land Cruiser составляет 132 607 километров, и за свою историю автомобиль сменил четырех владельцев. Причем подвеску полностью обслужили, а кузов с рамой не имеют повреждений. Внутри салон перетянут дорогой кожей, а для пассажиров сзади установили современные мультимедийные экраны на Android. В комплекте идут два комплекта колес – для зимы и для лета.

Toyota Land Cruiser

Хотя цена в 9 млн рублей выглядит огромной, на деле это предложение можно считать относительно доступным. На рынке подобные подготовленные и защищенные машины часто оценивают в 15 млн и даже больше. Спрос на них, кстати, остается стабильным, а вот в открытой продаже они появляются нечасто.