Toyota запустила продажи седана уровня Camry всего за 1,6 млн рублей
Новый электрический седан Toyota bZ7 официально дебютировал на китайском рынке, и старт продаж оказался более чем успешным. Покупатели оформили свыше 3 тысяч предзаказов всего за первые шестьдесят минут после открытия бронирования.
По сути, машину уже окрестили « электрической Camry», что говорит о ее позиционировании в линейке бренда. Ценник на новинку начинается примерно с 1,6 млн рублей в пересчете с юаней. За эти деньги покупатель получает не только статусный и узнаваемый дизайн, но и вполне серьезные технические характеристики.
Обещанный запас хода на одном заряде достигает 700 километров, что должно развеять главные страхи потенциальных владельцев. К тому же седан поддерживает технологию быстрой зарядки, что делает его более практичным для ежедневного использования.
Еще одной фишкой модели стала адаптивная подвеска, которая постоянно анализирует дорожное покрытие и мгновенно подстраивается под него. Такой подход должен обеспечить комфорт, сравнимый с классическими моделями премиум-сегмента, даже на неидеальном асфальте.
