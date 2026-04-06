Toyota запустила продажи седана уровня Camry всего за 1,6 млн рублей

В Китае стартовали продажи электрической Toyota bZ7 с ценой от 1,6 млн рублей

Новый электрический седан Toyota bZ7 официально дебютировал на китайском рынке, и старт продаж оказался более чем успешным. Покупатели оформили свыше 3 тысяч предзаказов всего за первые шестьдесят минут после открытия бронирования.

Toyota bZ7

По сути, машину уже окрестили « электрической Camry», что говорит о ее позиционировании в линейке бренда. Ценник на новинку начинается примерно с 1,6 млн рублей в пересчете с юаней. За эти деньги покупатель получает не только статусный и узнаваемый дизайн, но и вполне серьезные технические характеристики.

Интерьер Toyota bZ7

Обещанный запас хода на одном заряде достигает 700 километров, что должно развеять главные страхи потенциальных владельцев. К тому же седан поддерживает технологию быстрой зарядки, что делает его более практичным для ежедневного использования.

Еще одной фишкой модели стала адаптивная подвеска, которая постоянно анализирует дорожное покрытие и мгновенно подстраивается под него. Такой подход должен обеспечить комфорт, сравнимый с классическими моделями премиум-сегмента, даже на неидеальном асфальте.