В Калуге готовят к выпуску новый кроссовер
В Калуге готовят к выпуску новый кроссовер

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о планах по выпуску кроссовера TENET T9 на заводе «АГР»

На калужском автозаводе «АГР» вскоре начнут собирать новую модель. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью ТАСС, речь идёт о кроссовере Tenet T9, производство которого планируют запустить уже в текущем году. Пока же на этом предприятии выпускают модели T4, T7 и T8.

Кстати, по итогам прошлого года завод вышел на отметку в 50 тысяч машин Tenet, собранных по полному циклу. Шапша уверен, что в 2026-м результат окажется куда серьёзнее, хотя конкретные цифры пока не раскрываются. Вообще, в целом по области в прошлом году собрали больше 140 тысяч автомобилей разных марок.

Между прочим, это не единственная новинка в ближайших планах холдинга. Ещё в феврале «АГР» вместе с партнёром из Defetoo анонсировали создание совершенно нового бренда – Tenet Plus. Производство этих машин по полному циклу хотят наладить сразу на двух площадках холдинга, а первые автомобили должны сойти с конвейера уже в первой половине 2026 года.

Комментарий эксперта

Илья Петров, директор по розничным продажам «Авилон» считает:

«Перспективы бренда Tenet в России весьма многообещающие. Производство кроссоверов будет осуществляться на современном оборудовании с высоким уровнем локализации, что должно положительно отразиться на стоимости и адаптации автомобилей к российским реалиям.»

Источник:  Автостат
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
06.04.2026 
