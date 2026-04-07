В России взлетели продажи автомобилей Toyota

МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Параллельный импорт продолжает определять ситуацию на российском рынке с японскими автомобилями. По данным агентства «Автостат», за первые три месяца 2026 года в стране зарегистрировали 6,9 тысячи новых Toyota, что более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Рыночная доля бренда, по словам главы агентства Сергея Целикова, достигла 2,6%.

Причём подавляющее большинство этих машин – 88% – собраны в Китае. Прямые поставки из Японии или с европейских предприятий фактически прекратились, но дилеры нашли обходные пути через Поднебесную.

Структура продаж Toyota в России

Лидером по регистрациям стал кроссовер RAV4: 2350 штук, что означает рост на 170%. Практически такой же объём показал и полноразмерный Highlander, чьи продажи взлетели на 396% до 2263 автомобилей. Седан Camry занял третье место с 1264 проданными экземплярами, добавив 38%.

Замыкают пятёрку самых популярных моделей Land Cruiser Prado (170 машин, рост в два раза) и Corolla. Последняя, впрочем, единственная в этом списке продемонстрировала спад – спрос на неё упал на 13% до 158 единиц.

В общем, несмотря на все внешние ограничения, спрос на Toyota в России никуда не делся.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
Количество просмотров 23
07.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0