Рынок автобусов в России бьет рекорды

«Автостат»: продажи автобусов в РФ на 14-й неделе 2026 года достигли максимума

Рынок новых автобусов в России показал лучший недельный результат с начала года. По данным аналитического агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», с 30 марта по 5 апреля 2026 года было продано 321 транспортное средство этого класса. До этого ни разу в 2026 году недельный объем не переваливал за три сотни машин.

Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Белорусский производитель МАЗ второй раз подряд оказался самым востребованным брендом, реализовав за отчетный период 93 автобуса. Впрочем, российские марки в целом не отстают: на втором месте расположился ПАЗ с 82 проданными единицами, за ним следуют ЛИАЗ (51 шт.) и НЕФАЗ (48 шт.).

Что касается конкретных моделей, то здесь тоже произошли изменения. Лидером недели впервые стал МАЗ-303, который и обеспечил весь объем продаж своего бренда – те же 93 машины. На вторую строчку рейтинга поднялся ПАЗ-3204 с результатом в 53 единицы, а третье место занял прошлый лидер, модель НЕФАЗ-5299, разошедшаяся тиражом в 48 экземпляров.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместный проект АО « Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Алиса Макарова/ТАСС
07.04.2026 
