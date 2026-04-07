Рынок автобусов в России бьет рекорды
Рынок новых автобусов в России показал лучший недельный результат с начала года. По данным аналитического агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», с 30 марта по 5 апреля 2026 года было продано 321 транспортное средство этого класса. До этого ни разу в 2026 году недельный объем не переваливал за три сотни машин.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
|
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
|
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки
Белорусский производитель МАЗ второй раз подряд оказался самым востребованным брендом, реализовав за отчетный период 93 автобуса. Впрочем, российские марки в целом не отстают: на втором месте расположился ПАЗ с 82 проданными единицами, за ним следуют ЛИАЗ (51 шт.) и НЕФАЗ (48 шт.).
Что касается конкретных моделей, то здесь тоже произошли изменения. Лидером недели впервые стал МАЗ-303, который и обеспечил весь объем продаж своего бренда – те же 93 машины. На вторую строчку рейтинга поднялся ПАЗ-3204 с результатом в 53 единицы, а третье место занял прошлый лидер, модель НЕФАЗ-5299, разошедшаяся тиражом в 48 экземпляров.
АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместный проект АО « Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
