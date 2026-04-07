В России начали собирать новые «президентские» седаны
В России начали собирать новые «президентские» седаны

В Елабуге возобновили сборку автомобилей Aurus

Новый завод Aurus вышел на плановые показатели и теперь работает в обычном режиме. Об этом сообщили в самой компании, уточнив, что график соответствует ранее утвержденному плану на 2026 год.

Сейчас главная задача предприятия – полностью подготовиться к серийному производству обновленного седана Senat. Для этого уже проделана большая часть технической работы: сварены и покрашены предсерийные кузова, отлажены узлы и агрегаты, настроено все необходимое оборудование. Осталось, по сути, собрать первые прототипы, которые и пойдут в серию.

Планы по испытаниям новой модели Aurus

После сборки эти машины отправят на всесторонние технические испытания. Проверять их будет главный профильный институт страны – ФГУП «НАМИ».

В Aurus подчеркнули, что оригинальная версия Senat уже стала классикой и заняла свое особое место в истории отечественного автопрома. Рестайлинг же – это не замена, а скорее естественное развитие, продолжение заложенных традиций.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Михаил Климентьев/ТАСС
07.04.2026 
