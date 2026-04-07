В Петербурге перезапустят автозаводы иностранных компаний

Беглов: Производство на экс-заводе Toyota в Петербурге перезапустят в 2026 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2026 году в городе должны заработать все автозаводы, которые раньше принадлежали иностранным компаниям. Речь идет о площадках, оставленных западными автопроизводителями после начала СВО.

Уже сейчас две из них снова в деле. На месте бывшего завода Nissan работает «Автозавод Санкт-Петербург», а на территории покинутого Hyundai – «Автозавод АГР». По сути, промышленные мощности не простаивают, а постепенно возвращаются в строй.

Беглов подчеркнул, что город вместе с федеральным правительством планомерно возрождает эти производства, подбирая для каждого самые рабочие решения.

Власти уверены, что автомобилестроительный потенциал Северной столицы сейчас как никогда нужен стране, и он будет полностью использован. Площадка бывшего завода Toyota в Шушарах, кстати, тоже попадет под эту программу – ее запуск запланирован на тот же срок.