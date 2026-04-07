Новый седан Volga — известен список оснащения

Volga C50 получит бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и еще ряд опций

Бренд Volga раскрыл список оснащения седана C50, который станет второй моделью в линейке после кроссовера K50.

Volga C50, оснащение:

  • светодиодная оптика,
  • система бесключевого доступа,
  • 2-зонный климат-контроль,
  • круиз-контроль,
  • аудиосистема с 12 динамиками,
  • датчики дождя и света,
  • камера кругового обзора,
  • адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе,
  • подогревы руля, всех сидений, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Как «За рулем» сообщал ранее, Volga C50 будет предлагаться с двумя вариантами силового агрегата: 2.0 турбо на 150 или 200 л.с. в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом. Потенциальные конкуренты в РФ – пока не снискавшие широкой популярности Chery Arrizo 8, FAW Bestune B70 и Dongfeng Shine Max – те же, что и у исходного Geely Preface, клоном которого новая Волга является. Судя по опубликованным официальным фото, Volga C50 повторяет Preface даже в мелких деталях.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Volga
07.04.2026 
