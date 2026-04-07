Новый седан Volga — известен список оснащения

Volga C50 получит бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и еще ряд опций

Бренд Volga раскрыл список оснащения седана C50, который станет второй моделью в линейке после кроссовера K50.

Volga C50, оснащение:

светодиодная оптика,

система бесключевого доступа,

2-зонный климат-контроль,

круиз-контроль,

аудиосистема с 12 динамиками,

датчики дождя и света,

камера кругового обзора,

адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе,

подогревы руля, всех сидений, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Как «За рулем» сообщал ранее, Volga C50 будет предлагаться с двумя вариантами силового агрегата: 2.0 турбо на 150 или 200 л.с. в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом. Потенциальные конкуренты в РФ – пока не снискавшие широкой популярности Chery Arrizo 8, FAW Bestune B70 и Dongfeng Shine Max – те же, что и у исходного Geely Preface, клоном которого новая Волга является. Судя по опубликованным официальным фото, Volga C50 повторяет Preface даже в мелких деталях.