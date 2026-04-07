КАМАЗы получат обновленные моторы и трансмиссию

Завод двигателей КАМАЗа модернизировал сборку силовых агрегатов

На заводе двигателей КАМАЗа прошла модернизация производства – она коснулась процессов сборки моторов, силовых агрегатов и раздаточных коробок.

В частности, на стыковке силовых агрегатов была введена система андон – это увеличило такт конвейера на 7%. А модернизация испытательных боксов для раздаточной коробки в сборе с насосом ГУР дала снижение дефектов по течи насоса на 90%.

В окраске – модернизировали моечную машину, улучшив адгезию и обеспечив двухсменный режим мойки и окраски.

Кроме того, на 90% снизили количество дефектов «сход ремня» на силовых агрегатах НЕФАЗа – благодаря разработанному приспособлению для проверки соосности.

Что еще сделали:

модернизировали испытательный стенд по креплению фланца (шип-паз) – можно выявлять вибрацию в соединении и некачественные фланцы;

внедрили лабиринтное уплотнение фланца на раздаточной коробке – оно более герметичное и надежное.

В планах – автоматизация нанесения маркировки, запуск лазерного удаления коррозии, реорганизация участка обработки деталей колесного редуктора, а также повышение эффективности производства за счет внедрения дополнительных приспособлений.

Отметим, что в марте КАМАЗ остался лидером тяжелого грузового сегмента авторынка РФ, а также впервые за долгое время обошел ГАЗ в продажах среднетоннажников.