КАМАЗы получат обновленные моторы и трансмиссию

На заводе двигателей КАМАЗа прошла модернизация производства – она коснулась процессов сборки моторов, силовых агрегатов и раздаточных коробок.

В частности, на стыковке силовых агрегатов была введена система андон – это увеличило такт конвейера на 7%. А модернизация испытательных боксов для раздаточной коробки в сборе с насосом ГУР дала снижение дефектов по течи насоса на 90%.

В окраске – модернизировали моечную машину, улучшив адгезию и обеспечив двухсменный режим мойки и окраски.

Кроме того, на 90% снизили количество дефектов «сход ремня» на силовых агрегатах НЕФАЗа – благодаря разработанному приспособлению для проверки соосности.

Выездной совет по качеству на заводе двигателей возглавил гендиректор КАМАЗа Сергей Кogogин
Выездной совет по качеству на заводе двигателей возглавил гендиректор КАМАЗа Сергей Кogogин

Что еще сделали:

  • модернизировали испытательный стенд по креплению фланца (шип-паз) – можно выявлять вибрацию в соединении и некачественные фланцы;
  • внедрили лабиринтное уплотнение фланца на раздаточной коробке – оно более герметичное и надежное.

В планах – автоматизация нанесения маркировки, запуск лазерного удаления коррозии, реорганизация участка обработки деталей колесного редуктора, а также повышение эффективности производства за счет внедрения дополнительных приспособлений.

Отметим, что в марте КАМАЗ остался лидером тяжелого грузового сегмента авторынка РФ, а также впервые за долгое время обошел ГАЗ в продажах среднетоннажников.

Источник:  КАМАЗ
Иннокентий Кишкурно
07.04.2026 
