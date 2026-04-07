Какие мотоциклы сейчас покупают в России: названы лидеры продаж

«Автостат»: продажи новых мотоциклов в РФ выросли на 9% в I квартале 2026 года

Рынок новых мотоциклов в России по итогам первых трех месяцев 2026 года показал уверенный рост. Согласно данным АО «ППК», которые приводит агентство «Автостат», за январь – март россияне купили 5693 единицы новой мототехники. Это на целых 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что почти каждый четвертый новый мотоцикл, проданный за этот квартал, оказался одного из двух брендов: Voge или Regulmoto. На их долю пришлось 712 и 707 штук соответственно.

Также в пятерку самых популярных марок вошли Motoland (408 шт.), Racer (308 шт.) и, что примечательно, BMW (220 шт.). Немецкий производитель, напомним, официально покинул российский рынок, но его техника продолжает находить покупателей.

Абсолютным хитом продаж стала конкретная модель – Motoland XF300. Ее разобрали в количестве 367 штук. В тройке лидеров также закрепились две модели Voge: DS с результатом в 243 единицы и CU, которую купили 172 раза.

Динамика рынка

По словам заместителя начальника отдела аналитики «Автостат» Дмитрия Ярыгина, ключевую роль в общем росте сыграл март. Если по итогам января и февраля продажи даже немного просели – на 1%, то первый весенний месяц всё перевернул. Сезонный всплеск спроса привёл к реализации 4161 мотоцикла, что стало рекордным показателем для марта за всё время наблюдений. Именно этот рывок и вывел весь квартал в положительную зону.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместное предприятие АО « Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».