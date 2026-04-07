МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие мотоциклы сейчас покупают в России: названы лидеры продаж
7 апреля
Какие мотоциклы сейчас покупают в России: названы лидеры продаж
Какие мотоциклы сейчас покупают в России: названы лидеры продаж

«Автостат»: продажи новых мотоциклов в РФ выросли на 9% в I квартале 2026 года

Рынок новых мотоциклов в России по итогам первых трех месяцев 2026 года показал уверенный рост. Согласно данным АО «ППК», которые приводит агентство «Автостат», за январь – март россияне купили 5693 единицы новой мототехники. Это на целых 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Интересно, что почти каждый четвертый новый мотоцикл, проданный за этот квартал, оказался одного из двух брендов: Voge или Regulmoto. На их долю пришлось 712 и 707 штук соответственно.

Также в пятерку самых популярных марок вошли Motoland (408 шт.), Racer (308 шт.) и, что примечательно, BMW (220 шт.). Немецкий производитель, напомним, официально покинул российский рынок, но его техника продолжает находить покупателей.

Абсолютным хитом продаж стала конкретная модель – Motoland XF300. Ее разобрали в количестве 367 штук. В тройке лидеров также закрепились две модели Voge: DS с результатом в 243 единицы и CU, которую купили 172 раза.

Motoland XF300
Motoland XF300

Динамика рынка

По словам заместителя начальника отдела аналитики «Автостат» Дмитрия Ярыгина, ключевую роль в общем росте сыграл март. Если по итогам января и февраля продажи даже немного просели – на 1%, то первый весенний месяц всё перевернул. Сезонный всплеск спроса привёл к реализации 4161 мотоцикла, что стало рекордным показателем для марта за всё время наблюдений. Именно этот рывок и вывел весь квартал в положительную зону.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – это совместное предприятие АО « Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / marymarkevich
07.04.2026 
Фото:freepik / marymarkevich
Поделиться:
Оцените материал:
0