Крысы, коты, мусоровоз, соседи: чем рискует оставленное у мусорки авто

Эксперты: парковка у помойки почти гарантированно выльется в ремонт

Каждый вечер во дворах-муравейниках разворачивается битва за парковку. Когда мест совсем не остается, последним вакантным часто оказывается место у мусорного бака.

Но автомобилистам с опытом известно: парковка у помойки – плохая идея, которая может здорово ударить по кошельку. Вот пять причин объезжать это место стороной.

Первое – животные. Крысы и дворовые коты постоянно крутятся возле баков в поисках еды. После трапезы грызуны лезут под капот перегрызать проводку, а коты – греться на еще теплый двигатель. Утром вы заводите мотор, и спящий Мурзик попадает под ремень. Кота жалко, ремонтировать авто – дорого.

Второе – мусоровоз. Огромная машина приезжает рано, когда дворы заставлены. Водитель спешит, у него график и штрафы за срыв вывоза. Протискиваться к баку между припаркованными автомобилями – тот еще квест. Одно неосторожное движение – и на вашей машине свежая вмятина или глубокая царапина.

Третье – посторонние люди. Мусорный бак – точка притяжения: дворники, рабочие, случайные прохожие. Чем темнее, тем выше соблазн заглянуть в салон. Оставленный телефон, зарядка или даже просто рюкзак – и вот стекло уже разбито. Конечно, риск есть везде, но у помойки он в разы выше.

Четвертое – соседи. Главные разрушители чужого имущества живут в вашем подъезде. Утром невыспавшийся сосед с полным мешком отходов лезет к баку и, если машина мешает, просто протаскивает мешок по всей боковине. Или того хуже - оставляет мусор на капоте.

Пятое – сборщики металла. Во многих дворах энтузиасты ищут в баках черный и цветной металл. Они открывают контейнеры, гремят железом, разбрасывают отходы. В этом хаосе тяжелая деталь или угол бака запросто прилетит в вашу дверь.

Таким образом, экономия парковочного метра у помойки почти гарантированно выльется в ремонт. Лучше потратить лишние десять минут на поиск места подальше от нее.