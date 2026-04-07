В Россию вернулся знакомый японский кроссовер с ценой ниже, чем у «китайцев»

Nissan Qashqai Glory для Китая начали продавать в РФ с ценами от 1,75 млн рублей

Новый Nissan Qashqai Glory теперь можно заказать и в России, хотя изначально эта версия создавалась для китайского рынка. По сути, это хорошо знакомый кроссовер второго поколения (J11), но прошедший глубокий рестайлинг. В продаже уже есть больше двух сотен таких машин, причём их стартовая цена оказывается ниже, чем у многих популярных «китайцев».

Nissan Qashqai Glory

Для сравнения: даже прошлогодние комплектации бестселлера Haval Jolion с механической коробкой начинаются от 1 999 000 рублей. А набирающий обороты кроссовер Tenet T4, который является копией Chery Tiggo 4, и вовсе стоит минимум 2 039 000. На этом фоне Qashqai Glory выглядит более доступным предложением.

Самую низкую цену в 1,75 миллиона рублей называют в Уссурийске за автомобиль в комплектации Leading, который привезут под заказ. За эти деньги покупатель получит мультируль с кожаной отделкой, сиденья из эко-кожи, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным экраном. В список оборудования также входят электронный ручник, камера заднего вида с парктрониками, система бесключевого доступа, светодиодная оптика и литые диски.

Во Владивостоке заказ обойдётся уже минимум в 1,79 млн. Чем дальше от Дальнего Востока, тем выше стоимость: в Москве просят от 2 до 2,1 миллиона, в Ставрополе – 2 124 000, а в Краснодаре, Новосибирске и Барнауле цена доходит до 2,15 млн. В Перми заявленная минимальная цена и вовсе составляет 2 190 000 рублей. Причём заказать машину можно во множестве городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.

Интерьер Nissan Qashqai Glory

Если же ждать не хочется, можно купить кроссовер из наличия. Судя по объявлениям, такие экземпляры уже есть в продаже, например, в Екатеринбурге, Москве или Воронеже. Правда, цена тут начинается примерно от 2 390 000 рублей – именно столько просят за один из автомобилей в Краснодаре.

Под капотом у «китайского» Qashqai установлен единственный, но хорошо известный двигатель – 2,0-литровый атмосферный мотор на 140 лошадиных сил. Этим агрегатом раньше оснащали Nissan X-Trail, Renault Koleos и даже некоторые седаны и минивэны, так что его надёжность уже проверена. В паре с ним работает вариатор, а привод предлагается исключительно передний.