Экономика душит спрос: почему под удар попали бюджетные Lada

В НАПИ перечислили способы, как поднять падающий спрос на автомобили Lada

На российском рынке машины за 1–2 миллиона рублей занимают треть всех продаж, и семь из десяти купленных новых машин – это Lada.

Однако спрос на отечественный бренд падает куда быстрее, чем в среднем по отрасли. Татьяна Арабаджи, директор маркетингового агентства НАПИ, объяснила, в чем причины.

Основные покупатели «бюджетников» оказались наиболее уязвимы перед негативными экономическими факторами. Рост цен на автомобили, дорогие кредиты, жесткие требования банков (отказы по заявкам достигают 80%) и снижение доходов заставляют людей отказываться от новой Lada. Вместо этого они либо уходят на вторичный рынок, где доступно 1300 моделей иномарок с пробегом (не старше 20 лет), либо вовсе откладывают покупку.

Простого повышения утильсбора, как отмечает специалист недостаточно – оно лишь вытесняет бюджетные иномарки в более высокий ценовой сегмент, но не возвращает клиентов.

Чтобы переломить тренд, нужен комплекс мер: сделать доступнее цены, кредитные программы и обслуживание, смягчить требования к заемщикам и активнее предоставлять господдержку. Только тогда при выборе между подержанной иномаркой и новой Lada покупатель отдаст предпочтение отечественной машине.