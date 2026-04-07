Представлен новый седан популярной марки с ценой чуть дороже миллиона

Geely показала электрический седан Galaxy A7 EV с запасом хода до 550 км

Geely представила официальные снимки полностью электрической версии своего седана Galaxy A7. По сути, это та же модель, что и гибрид, но с другими батареями и, конечно, дизайном. Продажи двух вариантов начнутся одновременно на китайском рынке, где гибрид уже оценили в 89 800 юаней – это около 1,02 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Geely Galaxy A7 EV

Внешне электромобиль легко отличить по глухой решётке радиатора и слегка перерисованному бамперу спереди. Эти изменения, кстати, даже немного увеличили габариты машины: теперь её длина – 4935 миллиметров, а расстояние между осями колёс – 2845 мм.

Под капотом (а точнее, под полом) у седана один электромотор мощностью 215 лошадиных сил. Покупателям предложат на выбор два блока батарей: на 49,52 или 58,05 киловатт-часа. Первый, по заявлению производителя, обеспечит до 470 километров пробега, а второй – уже все 550.

В салоне электрического Galaxy A7 будет всё то же оснащение, что и у гибридного собрата. В стандарте – цифровая панель приборов на 10,2 дюйма и большой сенсорный экран мультимедиа: либо 14,6, либо 15,4 дюйма. Система поддерживает голосового помощника с искусственным интеллектом.

Интерьер Geely Galaxy A7 EV

Кроме того, в списке оборудования значатся беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 16 динамиками, многоцветная (256 оттенков) атмосферная подсветка и климат-контроль с несколькими зонами.

Важный момент: Geely заявляет, что Galaxy A7 создавалась как глобальная модель. Это даёт надежду, что рано или поздно седан, включая его электрическую версию, может добраться и до российского рынка. Правда, официальных подтверждений или планов по этому поводу у компании пока нет.