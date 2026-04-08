Как промедление с заменой шин может ударить по карману?

Эксперты предупреждают о рисках и износе зимней резины при температуре выше +7°C

Зимняя резина перестаёт быть безопасной и экономичной задолго до того, как на улице окончательно устанавливается летняя погода. Всё дело в её химическом составе, который рассчитан на работу в холоде, а не в тепле. Как только столбик термометра стабильно поднимается выше отметки в +5-7 градусов, свойства покрышки начинают меняться не в лучшую сторону.

Главная разница между сезонными шинами – в материале. Чтобы оставаться эластичной на морозе, зимняя смесь содержит много натурального каучука и силики. Но эта же мягкость становится проблемой, когда асфальт нагревается. Протектор начинает истираться об дорогу почти как ластик, особенно быстро «съедая» тонкие рабочие кромки ламелей. Месяц такой эксплуатации может стоить вам глубины рисунка, и к следующему сезону шины придётся менять. Шипованные модели страдают первыми: размягчённая резина плохо удерживает шипы, и они просто вылетают.

На деле езда на размягчённой зимней резине по сухому или мокрому покрытию – это постоянный компромисс с управляемостью. Высокие и сильно рассечённые блоки протектора, идеальные для снега, на теплом асфальте начинают подламываться в поворотах. Рулевое колесо становится менее чутким, возникает неприятное ощущение «ватности». Но куда серьёзнее удлинение тормозного пути. При скорости 80 км/ч машина на зимних шинах в тепле остановится на 4-6 метров позже – а в экстренной ситуации эти метры решают всё. Мягкая резина вместо надёжного сцепления будто плывёт по поверхности.

Кстати, поездка становится не только рискованнее, но и заметно менее комфортной. Агрессивный рисунок и шипы создают повышенный шум и вибрацию, которые только усиливаются на сухом асфальте. Причём двигателю тоже приходится тяжелее: мягкие шины сильнее «прилипают» к дороге, заставляя мотор тратить больше энергии на вращение колёс. В итоге бензина уходит на 5-10% больше, чем на летней резине.

В общем-то, пара коротких поездок по городу при +10°C не убьёт комплект. Проблемы начинаются при систематическом использовании в течение месяца и более. Оптимальным ориентиром для замены служат стабильные ночные температуры. Если дорога ночью уже не подмерзает, а днём хорошо прогревается, каждый километр пробега буквально съедает ресурс ваших зимних шин.

«Общие рекомендации, когда менять шины на летние, сводятся к следующему – при повышении среднесуточной температуры более +5. Погода в России творит чудеса. Чтобы в Москве менять зимние шины на летние в начале марта – это нонсенс. Тем не менее, это активно происходит», – считает автоэксперт Игорь Моржаретто.