Россияне скупают японские иномарки: продажи выросли в десятки раз
Надежный и недорогой паркетник с полным приводом и клиренсом 200 мм — его не стыдно взять на вторичке

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать на вторичке Ford EcoSport за 1,5 млн

Если вы ищете субкомпактный кроссовер с пробегом до 200 тысяч километров и бюджетом не выше 1,5 миллиона рублей, рынок предлагает несколько достойных вариантов.

Но среди других моделей отдельного внимания заслуживает Ford EcoSport. Этот компактный паркетник длиной чуть больше 4,3 метра и с 200-миллиметровым клиренсом.

Цены на экземпляры 8–10-летней давности стартуют от 900 тысяч рублей, хотя за полноприводную версию с двухлитровым мотором просят уже от 1,1 до 1,7 миллиона. Правда, найти такой экземпляр на вторичке непросто.

Почему же стоит выбрать Ford EcoSport, даже несмотря на жестковатую подвеску, не самую лучшую обзорность, небольшой багажник и простоватый пластик в салоне?

Главный козырь автомобиля – надежность.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Алюминиевый 140‑сильный агрегат серии Duratec Ti-VCT конструктивно близок к фокусовским моторам 1.6. Основные недостатки: нетерпимость к плохому топливу и отсутствие гидрокомпенсаторов. Служит 300 тысяч км, а сочетается с механикой или гидроавтоматом 6F35, которые при благоприятном раскладе держатся столько же.

В целом, EcoSport – гармоничная, хорошо оснащенная и надежная машина. Кузов недурно противостоит коррозии. При такой цене – неплохой выбор.

О других субкомпактных паркетниках, которые предлагает вторичный рынок, читайте в полной версии материала.

Алексеева Елена
Фото:Ford
08.04.2026 
Отзывы о Ford Ecosport (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Ecosport  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Год выпуска: 2018 (почему-то невозможно задать этот год через выпадающий список на сайте), обновленная версия. Полный привод, высокий клиренс, классический автомат, логичная работа полного привода, превосходная управляемость, хороший разгон, удобная посадка, прекрасная эргономика водительского места, удобное управление голосом телефона и мультимедийной системы.
Недостатки:
Слегка укороченные щётки лобового стекла (и отсюда неполная зона очистки), микроскопический дисплей бортового компьютера.
Комментарий:
Приобрели чуть менее полугода назад EcoSport 4AW AT 2.5 бензин, 150 л.с. До этого был опыт эксплуатации нескольких европейских и японских машин (включая паркетники), а также Ford Kuga. По ощущению управление обновленным EcoSport близко к Куге. Отличная управляемость, есть ощущение связи с колесами. Едет и дорогу держит практически так же уверенно, как Куга, лишь в сильной колее или на серьезных неровностях заметно, что база короче. Во время снежного месива на дорогах в абсолютно нечищенном СПб этой зимой отлично показал себя полный привод, нигде не было проблем с преодолением снежных завалов. Расход в городе примерно 10-11 л, на трассе 7-8 л на 95 бензине. Для водителя с ростом 190 см посадка, обзорность и эргономика -- превосходны. Удобно наличие вывода USB-разъема вверху лобового стекла для питания регистратора. Багажник относительно небольшой, но при необходимости задние сиденья легко складываются и можно загрузить достаточно вещей. Из-за того, что запаска находится на задней двери (бразильские корни), дверь открывается вбок влево, нужно следить, чтобы не задеть сзади стоящий автомобиль на парковке -- к этому привыкаешь быстро. Маленький убогий дисплейчик бортового компьютера (при наличии основного большого мультимедийного дисплея), укороченные щётки лобового стекла (и уменьшенные зоны очистки), отсутствие верхних ручек в салоне -- из разряда "экономии на спичках". Невозможно объяснить все это иначе, как желанием подчеркнуть "бюджетность" (хотя автомобиль не такой уж и дешевый) или более низкий по отношению к Куге статус.
+3