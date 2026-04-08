Какой седан чаще других покупают в России? Ответ удивит

Белорусский седан Belgee S50 лидирует в сегменте C в России

Белорусский седан Belgee S50, который на российский рынок попал лишь в конце прошлого года, за первые три месяца 2026-го разошелся тиражом в 1693 машины. Всего по итогам 1-го квартала 2026 года в нашей стране было реализовано около 4 тысяч новых автомобилей сегмента С. Получается, эта модель обогнала ближайших конкурентов примерно в 4 раза, хотя в сегменте С представлено целых десять разных автомобилей.

На втором месте с большим отставанием оказалась Lada Aura – её купили 412 раз, что всё равно позволило бизнес-седану взять больше 10% сегмента. Третью строчку заняла Hyundai Elantra с 300 проданными экземплярами. А вот остальным моделям не удалось преодолеть даже 8-процентный рубеж, так что борьба идёт, в основном, между этой тройкой.

Причём половина всех машин в этой категории доступна покупателям только через серые схемы параллельного импорта. Речь о Hyundai Elantra и Lafesta, Toyota Corolla, Audi A3 и Kia K3. Зато оставшиеся пять, включая лидера Belgee S50, Lada Aura и BAIC U5 Plus, официально представлены в России, причём некоторые из них собирают прямо на территории Евразийского экономического союза.

Вообще, сегмент С переживает не лучшие времена – продажи здесь за год просели на 27%. Сейчас на него приходится всего полтора процента всего рынка новых легковых машин в стране. Конкретно четыре модели и вовсе показывают отрицательную динамику: Changan Uni-V, Eado Plus, BAIC U5 Plus и Toyota Corolla.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
08.04.2026 
