Продажи BMW в России выросли почти вдвое: какие модели наиболее востребованы?

Целиков из «Автостата»: регистрации новых BMW в РФ за 1 квартал 2026 года выросли на 91%, 51,5% машин — китайской сборки

Продажи новых BMW в России за первые три месяца 2026 года показали почти двукратный рост. По данным агентства «Автостат», за этот период было зарегистрировано 3873 автомобиля, что на 91% больше, чем годом ранее.

Безусловным лидером спроса остаётся кроссовер X3, который разошёлся тиражом в 1255 штук – это в 3,5 раза больше, чем в первом квартале 2025-го. Вообще, в топ-5 моделей бренда вошли исключительно «иксы». За X3 следуют X5 (647 единиц, +77%), X1 (465 единиц, +189%), флагманский X7 (349 единиц, +35%) и купеобразный X6 (293 единицы, +17%).

Интересно, что больше половины всех новых BMW (51,5%) сейчас приезжают из Китая. На долю автомобилей, собранных непосредственно в Германии, пришлось 43,5%. Есть также небольшие партии из США (3,5%) и даже 40 машин российской сборки.

Эта статистика выглядит особенно контрастно на фоне официальной позиции концерна. Ещё в феврале 2026 года BMW направил своему китайскому подразделению строгое распоряжение – категорически блокировать любые попытки экспорта машин в Россию. В компании подчеркнули, что если автомобили всё же попадут на российский рынок через «серые» схемы, то это произойдёт без их согласия и вне зоны контроля.

Между тем, в начале апреля электрический кроссовер BMW iX3 получил престижную премию «Всемирный автомобиль года». Для марки это первая такая награда за последние два десятилетия, с 2006 года.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат»:

– Доля новых BMW китайской сборки составила чуть более 40%, а среди подержанных BMW китайских автомобилей менее 10%. Основой объем BMW по-прежнему имеют шильдик Made in Germany. Новые автомобили BMW чаще всего завозят из Киргизии (31,8% от всех ввезенных машин) и Белоруссии (23,1%). Почти половина ввезенных BMW с пробегом (48%) прибыла из Южной Кореи.