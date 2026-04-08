Седан надежной марки с автоматом появился в продаже: совсем недорого

В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,55 млн рублей

Volkswagen Lavida XR появился в российских объявлениях как новый претендент на место недорогих седанов. Фактически, эта модель с китайского рынка приходит на смену когда-то популярным Polo и Rapid, предлагая знакомую платформу MQB-A0 и двигатель с выгодным для утильсбора объемом. Самый доступный вариант, согласно данным «Автоновостей дня», предлагает компания из Владивостока за 1,55 млн рублей.

За эти деньги покупатель получает автомобиль в базовом оснащении: тканевый салон, простые стальные диски, отсутствие люка и обычные галогеновые фары. Для сравнения, обновленная Lada Vesta 2026 модельного года в минимальной комплектации начинается от 1,581 млн рублей, а белорусский аналог Geely Emgrand – Belgee S50 – и вовсе от 1,899 млн.

Цены и комплектации в разных городах

В Новосибирске за 1,688 млн рублей можно заказать версию с салоном из экокожи, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном и полным электропакетом. В этот список также входят люк, светодиодная оптика, камера заднего вида и легкосплавные диски.

Другой продавец из Владивостока просит 1,78 млн рублей за машину без люка, кожаной отделки и кнопки старта, что выглядит дороговато. Еще один и вовсе оценивает похожий автомобиль в 2,03 млн. Зато в Новосибирске богато укомплектованный седан с люком и камерой предлагают за 1,93 млн, что на 100 тысяч дешевле аналогичного предложения в Москве, где цена ровно 2 млн рублей.

Техническая начинка и аналоги

Под капотом у всех импортируемых Lavida XR стоит один и тот же агрегат – проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель EA211 мощностью 110 л.с. Он очень похож на старый 1,6-литровый мотор, который хорошо знают владельцы российских Skoda и Volkswagen. Работает этот двигатель в паре с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом.