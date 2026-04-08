Названы самые надежные китайские автомобили на рынке

J.D. Power: Wuling Bingo оказался самой безотказной моделью в своем классе

Согласно свежему исследованию J.D. Power, компактный электрокар Wuling Bingo оказался самой безотказной моделью в своем классе. Аналитики опросили больше 21 тысячи человек, которые купили новые машины с мая по декабрь прошлого года, и выяснили, у каких из них меньше всего нареканий.

В категории малых электромобилей, помимо лидера Wuling Bingo, высокие оценки надежности получили Neta V и BYD Seagull. Речь идет именно о количестве проблем, с которыми сталкиваются владельцы на раннем этапе эксплуатации. Чем меньше этот показатель, тем лучше.

Исследование охватывает 14 разных сегментов рынка – от компактных седанов до больших внедорожников. Для каждого из них эксперты определяют модель-лидера, у которой зафиксировано минимальное число неисправностей в расчете на каждую сотню автомобилей. По сути, это рейтинг первоначального качества, который сильно влияет на общее впечатление от машины.

Такие опросы помогают сориентироваться не только покупателям, но и самим производителям. Увидев свои слабые места в сравнении с конкурентами, компании могут оперативнее вносить изменения в конструкцию или процесс сборки. В общем-то, для рынка, который развивается так стремительно, как китайский, эта обратная связь бесценна.