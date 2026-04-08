В России начались продажи фургона Avior V90 с парой сдвижных дверей (первые фото)

В РФ привезли Avior V90 с турбомотором 2,0 л, мощностью 150 л.с. и МКП

Компания Avior представила модель V90 – фургон, возвращающий в Россию хорошо знакомый и проверенный формат грузового автомобиля с двумя сдвижными дверями.

Напомним, двумя сдвижными дверями в свое время оснащались некоторые версии марок, покинувших нашу страну, например: Ford Transit,Volkswagen Crafter, Mercedes‑Benz Sprinter и Ford Transit.

Новинка Avior V90 создана на базе британского Maxus V90 (принадлежит китайскому концерну SAIC Motor), под капотом у нее – 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Габариты модели остались без изменений – 5940/2062/2535 мм, максимальная грузоподъемность 1140 кг, а разрешенная максимальная масса 3500 кг, что означает возможность управлять автомобилем с водительской категорией B, а также отсутствие ограничений на въезд в центр города.

Основное изменение коснулось грузового отсека. Инженеры спроектировали вторую сдвижную дверь со стороны водителя для возможности одновременной погрузки и разгрузки в условиях ограниченного пространства и времени. Ширина проема боковой двери – 1,29 метра, высота – 1,67 метра – самая большая в классе среди официально импортируемых и отечественных автомобилей.

Avior V90

Новая модификация представлена официально в дилерских центрах бренда, и, в отличие от импортируемых «двухдверных» аналогов, на модель распространяется гарантия и специальные цены на техническое обслуживание.

Цену пока официально не назвали, но уже известно, она будет где-то на пару тысяч ниже, чем у грузопассажирской версии, которая сегодня составляет 7 429 000 рублей.

