Обновленную Ниву Бронто показали на видео

АВТОВАЗ показал внедорожник Lada Niva Bronto с обновленной внешностью

Корпоративное вазовское сообщество «На заводе» опубликовало видео, посвященное праздничному автопробегу на внедорожниках Niva.

В пробеге приняло участие около двух десятков машин, это были различные версии Niva Legend и Niva Travel. В том числе – новые Niva Sport и Niva Bronto. Последнюю модификацию производит дочерняя структура ВИС-Авто, и для пробега это подразделение подготовило обновленную версию своего продукта. На кадрах опубликованного видео, как и на ранее выложенных снимках, выделяется ярко-желтая машина.

Это Niva Bronto, рядом деталей отличающаяся от серийной. Во-первых, это решетка радиатора с новым паттерном: вытянутые шестиугольные ячейки, подобные тем, что применяются на кросс-версиях Весты и особенно ярко задействованные на Iskra SW Cross. Во-вторых, на решетке нет привычной вазовской ладьи, но присутствует крупная рельефная надпись «Bronto».

В-третьих, изменился и передний бампер: с более скругленными сопряжениями поверхностей, чуть меньшей шириной и меньшим количество деталей он выглядит лаконичнее прежнего. Наконец, изменились места соединения с расширителями колесных арок и сами арки. На текущей версии Niva Bronto расширители имеют гладкую поверхность, а на обновленном варианте мы видим вынесенные наружу места крепления к крыльям.

Пока нет информации о технических характеристиках обновленной Нивы Бронто, как и о перспективах запуска ее в производство, однако базовую Ниву ожидает довольно масштабная модернизация, а несколько таких внедорожников, как на этих фото и видео, «ВИС-Авто» уже изготовило.