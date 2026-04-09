Обновленную Ниву Бронто показали на видео

АВТОВАЗ показал внедорожник Lada Niva Bronto с обновленной внешностью

Корпоративное вазовское сообщество «На заводе» опубликовало видео, посвященное праздничному автопробегу на внедорожниках Niva.

В пробеге приняло участие около двух десятков машин, это были различные версии Niva Legend и Niva Travel. В том числе – новые Niva Sport и Niva Bronto. Последнюю модификацию производит дочерняя структура ВИС-Авто, и для пробега это подразделение подготовило обновленную версию своего продукта. На кадрах опубликованного видео, как и на ранее выложенных снимках, выделяется ярко-желтая машина.

Это Niva Bronto, рядом деталей отличающаяся от серийной. Во-первых, это решетка радиатора с новым паттерном: вытянутые шестиугольные ячейки, подобные тем, что применяются на кросс-версиях Весты и особенно ярко задействованные на Iskra SW Cross. Во-вторых, на решетке нет привычной вазовской ладьи, но присутствует крупная рельефная надпись «Bronto».

В-третьих, изменился и передний бампер: с более скругленными сопряжениями поверхностей, чуть меньшей шириной и меньшим количество деталей он выглядит лаконичнее прежнего. Наконец, изменились места соединения с расширителями колесных арок и сами арки. На текущей версии Niva Bronto расширители имеют гладкую поверхность, а на обновленном варианте мы видим вынесенные наружу места крепления к крыльям.

Пока нет информации о технических характеристиках обновленной Нивы Бронто, как и о перспективах запуска ее в производство, однако базовую Ниву ожидает довольно масштабная модернизация, а несколько таких внедорожников, как на этих фото и видео, «ВИС-Авто» уже изготовило.

Источник:  НА ЗАВОДЕ
Иннокентий Кишкурно
09.04.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+100