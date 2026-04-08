Можно ли получить штраф за езду на нешипованных зимних шинах летом?

Адвокат Радько: штраф 500 рублей летом грозит только за шипованные шины

Зимние шины летом – для многих водителей это просто способ «добить» старый комплект перед покупкой нового к следующему сезону. Рассуждения простые: пусть износ будет выше, а торможение неидеальным, но в целом ездить можно. Главное – не попасть на штраф или ещё хуже. Вот только реальные правила тут куда менее категоричны, чем кажется.

Адвокат Сергей Радько напоминает, что прямой запрет на летнюю эксплуатацию касается исключительно шипованных покрышек в июне, июле и августе. За это действительно положен штраф в 500 рублей. А вот езда на нешипованной зимней резине – так называемых «липучках» – с точки зрения закона не наказуема. Всё, что связано с комфортом или безопасностью, остаётся на усмотрение самого автовладельца.

Слухи о том, что за несвоевременную смену шин могут приостановить регистрацию автомобиля, и вовсе не соответствуют действительности. Эта мера, по словам эксперта, предусмотрена за совсем другие нарушения – например, за незаконное изменение конструкции транспортного средства. Зимние покрышки, даже если они стоят не в сезон, конструкцию машины не меняют. При условии, что их параметры – диаметр, ширина, высота – соответствуют заводским требованиям. Вопрос лишь в рекомендациях по эксплуатации, несоблюдение которых штрафом не карается.