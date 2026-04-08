В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом
8 апреля
«Авто.ру Бизнес»: в России б/у Geely Emgrand и...
Москва стала центром развития электротранспорта в России
8 апреля
Москва стала центром развития электротранспорта в России
Парк электромобилей в столице вырос в 150 раз с...
Интерьер Haval M6
8 апреля
В России начали продавать новую версию популярного кроссовера: что изменилось?
Продажи обновлённого Haval M6 стартовали в...

Можно ли получить штраф за езду на нешипованных зимних шинах летом?

Адвокат Радько: штраф 500 рублей летом грозит только за шипованные шины

Зимние шины летом – для многих водителей это просто способ «добить» старый комплект перед покупкой нового к следующему сезону. Рассуждения простые: пусть износ будет выше, а торможение неидеальным, но в целом ездить можно. Главное – не попасть на штраф или ещё хуже. Вот только реальные правила тут куда менее категоричны, чем кажется.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Адвокат Сергей Радько напоминает, что прямой запрет на летнюю эксплуатацию касается исключительно шипованных покрышек в июне, июле и августе. За это действительно положен штраф в 500 рублей. А вот езда на нешипованной зимней резине – так называемых «липучках» – с точки зрения закона не наказуема. Всё, что связано с комфортом или безопасностью, остаётся на усмотрение самого автовладельца.

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Слухи о том, что за несвоевременную смену шин могут приостановить регистрацию автомобиля, и вовсе не соответствуют действительности. Эта мера, по словам эксперта, предусмотрена за совсем другие нарушения – например, за незаконное изменение конструкции транспортного средства. Зимние покрышки, даже если они стоят не в сезон, конструкцию машины не меняют. При условии, что их параметры – диаметр, ширина, высота – соответствуют заводским требованиям. Вопрос лишь в рекомендациях по эксплуатации, несоблюдение которых штрафом не карается.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Егор Алеев/ТАСС
08.04.2026 
