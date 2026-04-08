Geely готовит новый 424-сильный седан с полным приводом

Новый гибридный седан Geely Galaxy Starshine 7 появился у дилеров в Китае

Geely Galaxy Starshine 7 уже начали замечать в салонах китайских дилеров, хотя официальная премьера намечена лишь на конец апреля – она состоится в рамках Пекинского автосалона. По сути, автомобиль уже готов к выходу на рынок, получив все необходимые разрешения ещё осенью прошлого года.

Внешность и габариты

Вообще, внешне новинка сильно напоминает гибридную модель Starshine 6, которая дебютировала в октябре. Но «семёрка» заметно крупнее: её длина составляет почти 5 метров (4958 мм), а колесная база выросла до 2852 мм. На опубликованных снимках кузов представлен в серебристом и синем цветах, а салон, судя по всему, будет предлагаться как минимум с серой или коричневой отделкой.

Оснащение салона и технологии

Внутри машины доминирует большой центральный сенсорный экран, работающий на системе Flyme Auto Cockpit 2.0. Прямо над ним расположился небольшой интерактивный кубик голосового помощника Eva. Перед водителем – цифровая приборная панель, проекционный дисплей и селектор передач. На центральном тоннеле нашлось место для площадки беспроводной зарядки на 50 Вт, хрустальной шайбы, подстаканников и нескольких физических кнопок. Производитель также обещает 256-цветную атмосферную подсветку и аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками.

Автомобиль получит продвинутый комплекс ассистентов G-Pilot H3, который включает 26 датчиков: 11 камер, 3 миллиметровых радара и 12 ультразвуковых сенсоров. Эта система поддерживает функцию NOA (Navigate On Autopilot), позволяя машине самостоятельно перемещаться между точками маршрута без постоянного контроля со стороны водителя.

Гибридная силовая установка и характеристики

Новый седан оснастят гибридной системой EM-i AI Super Hybrid второго поколения. Если Starshine 6 был переднеприводным, то Starshine 7 получит полный привод e-AWD. Силовая установка объединяет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и два электромотора – на 190 л.с. спереди и 122 л.с. сзади. Суммарная отдача системы достигает 424 лошадиных сил, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 5.4 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 190 км/ч.

Батарея и экономичность

Базовый вариант будет использовать аккумулятор ёмкостью 18.99 кВт·ч, которого хватит на 165 км пробега в электрическом режиме по циклу CLTC. Для более дорогой версии предусмотрена батарея на 28.3 кВт·ч, увеличивающая запас хода на электротяге до 230 км. Данные о полной гибридной дальности пока не раскрываются, но ранее в Geely заявляли, что расход топлива у новинки не превысит 2 литра на 100 км пути.