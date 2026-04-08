Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх
Новый флагманский седан Lada Aura сумел занять ощутимую долю на отечественном рынке. Согласно информации агентства «Паспорт промышленный консалтинг», на модель сейчас приходится примерно каждый десятый проданный в России седан C-класса.
Причем интерес к машине проявляют и частные покупатели, и корпоративный сектор. На деле это означает, что Aura уже всерьез конкурирует с другими седанами – как российского, так и китайского производства.
Продажи автомобиля стартовали в конце ноября прошлого года. За базовую версию Premier сейчас просят от 2 245 000 рублей. Более оснащенный вариант Status, где уже есть улучшенный салон и дополнительные опции, обойдется минимум в 2 466 000.
Технически седан построен на переднем приводе, оснащается 122-сильным бензиновым мотором 1.8 EVO и вариатором.
Для модельного 2026 года машина получила серьезное обновление. Речь идет о новой электронной архитектуре, которая принесла ключ-карту, систему бесключевого доступа, возможность дистанционно запускать двигатель, а также обновленную мультимедиа EnjoY с поддержкой проекционного экрана PlayAuto.
