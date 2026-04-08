В каршеринге появятся новые электромобили
8 апреля
В каршеринге появятся новые электромобили
Электрокар UMO 5 от «Яндекса» появится в...
Audi Q5
8 апреля
Этот кроссовер россияне покупают в разы чаще, чем год назад
Эксперт Целиков: Продажи Audi в России идут...
Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх
8 апреля
Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх
«Автостат»: Lada Aura заняла 10% рынка седанов...

Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх

«Автостат»: Lada Aura заняла 10% рынка седанов сегмента C

Новый флагманский седан Lada Aura сумел занять ощутимую долю на отечественном рынке. Согласно информации агентства «Паспорт промышленный консалтинг», на модель сейчас приходится примерно каждый десятый проданный в России седан C-класса.

Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Причем интерес к машине проявляют и частные покупатели, и корпоративный сектор. На деле это означает, что Aura уже всерьез конкурирует с другими седанами – как российского, так и китайского производства.

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Продажи автомобиля стартовали в конце ноября прошлого года. За базовую версию Premier сейчас просят от 2 245 000 рублей. Более оснащенный вариант Status, где уже есть улучшенный салон и дополнительные опции, обойдется минимум в 2 466 000.

Технически седан построен на переднем приводе, оснащается 122-сильным бензиновым мотором 1.8 EVO и вариатором.

Для модельного 2026 года машина получила серьезное обновление. Речь идет о новой электронной архитектуре, которая принесла ключ-карту, систему бесключевого доступа, возможность дистанционно запускать двигатель, а также обновленную мультимедиа EnjoY с поддержкой проекционного экрана PlayAuto.

Ушакова Ирина
08.04.2026 
