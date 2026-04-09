Этот автогигант стал мировым лидером по скорости заряда батарей электромобилей

Geely побила рекорд BYD: седан Lynk＆ Co 10 заряжается с 10% до 70% за 4 минуты

Китайский автогигант Geely сумел отобрать у своего главного конкурента звание рекордсмена по скорости зарядки. Его обновлённый седан Lynk & Co 10 пополнил батарею с 10% до 70% всего за 4 минуты и 22 секунды, что почти на минуту быстрее, чем у последней разработки BYD.

Секрет кроется в новой батарее Energee Golden Brick, которая работает на высоковольтной архитектуре 900 В. На специальных станциях Zeekr V4 автомобиль способен принимать постоянный ток мощностью до 1100 кВт. Во время тестов модель с аккумулятором на 95 кВт·ч заряжалась в среднем на 2 км хода каждую секунду, а даже после достижения 80% ёмкости мощность тока не падала ниже 500 кВт. Полный заряд с 10% до 97% занял менее девяти минут.

Технологии и доступность

Lynk & Co 10

Правда, у BYD пока сохраняется важное преимущество – массовость. Их технология сверхбыстрой зарядки уже используется даже в бюджетных моделях, например, в такси. Geely же пока анонсировала новую батарею только для флагманского седана Lynk & Co 10, который в Китае будет стоить от 200 до 250 тысяч юаней. Компания давно ведёт разработки в этой сфере, владея множеством патентов и сотрудничая с лидером рынка CATL, но теперь сделала главный акцент именно на скорости.

Характеристики нового седана

Сам автомобиль построен на модульной платформе SEA, как и многие модели Lynk & Co и Zeekr. Это крупный седан длиной более пяти метров с колёсной базой в три метра. В салоне – «парящий» центральный экран, цифровая приборная панель и две беспроводные зарядки. Заднеприводные версии выдают от 408 до 503 лошадиных сил.

Для любителей скорости готовится и особая модификация Lynk & Co 10+. С двумя электромоторами суммарной мощностью 925 л.с. она разгоняется до сотни за 3,2 секунды, а её максималка составляет 240 км/ч. Производитель даже заявляет, что эта версия стала быстрее Porsche Taycan GT на одном из азиатских треков. Запас хода у топ-версии достигает 816 км. Продажи новинки в Китае начнутся в самое ближайшее время.