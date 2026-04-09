BMW представит обновленный седан i7: что об этом известно

BMW обновит флагманский электромобиль i7: новые дизайн и батарея

BMW i7 готовится к серьезному обновлению, которое затронет не только внешний вид, но и ключевые технические компоненты. Главным новшеством станет установка совершенно новой высоковольтной батареи.

Внешность седана переосмыслят в духе актуальной философии бренда Neue Klasse, уже знакомой по моделям iX3 и i3. Правда, в случае с флагманом дизайнеры выбрали более сдержанный и монументальный подход. Спереди машину украсит массивная, почти квадратная решетка радиатора с упрощенными линиями, а также расширенные дневные ходовые огни.

Новая батарея – это прямой путь к увеличению запаса хода, который для текущей версии i7 составляет до 623 километров.

Разработкой этой высоковольтной системы BMW занималась совместно с хорватской инжиниринговой компанией Rimac Technology. Основатель Rimac Group Мате Римац заявляет, что партнерство принесет заметный прогресс в емкости аккумуляторов, автономности и скорости зарядки электромобиля.