Продажи этих иномарок в России выросли в 4,5 раза

Аналитик Целиков: Самой популярный моделью VW в 1-м квартале стал кроссовер Tiguan

По данным «Автостата», за первые 3 месяца текущего года на российский учет встал 3361 новый легковой автомобиль Volkswagen. Это в 4,5 раза больше (+352%), чем в январе – марте прошлого года (743 шт), сообщил глава аналитического агентства Сергей Целиков. Volkswagen в России по-прежнему ассоциируется с одним конкретным автомобилем. По итогам первого квартала 2024 года именно кроссовер Tiguan оказался абсолютным лидером спроса у немецкого бренда, заняв ровно треть рынка – 1108 проданных машин.

Вслед за ним в пятерке самых популярных моделей расположились другие кроссоверы. Tharu разошелся тиражом в 775 единиц, Teramont – 580. Замыкают список Tavendor и Talagon.

Причем ассортимент машин, привозимых в страну, постепенно расширяется. За отчетный период россияне, к примеру, смогли приобрести 168 новых Teramont X – это купеобразная версия большого кроссовера на пять мест. Годом ранее такие поставки вообще не осуществлялись.

Все эти автомобили попадают на российский рынок по схемам параллельного импорта. И здесь есть важный нюанс: подавляющее большинство из них, а именно 95%, сейчас собираются на заводах в Китае.