Когда машине точно нужна мойка днища, а когда это просто трата денег

Эксперт Боярский назвал 5 ситуаций, когда необходима мойка днища автомобиля

Мойка днища и подвески – не просто косметическая процедура, а важная часть ухода за автомобилем в определённых обстоятельствах. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон», к ней стоит прибегать после сложных для машины периодов или перед ключевыми событиями.

Сезон и дорожные условия – главные триггеры

Первым делом эксперты советуют помыть низ автомобиля после зимы. Противогололёдные реагенты, которыми обильно посыпают дороги, агрессивно воздействуют на металл и резинотехнические элементы, ускоряя коррозию. То же самое касается поездок по грязному бездорожью или активной эксплуатации в сезон дождей – налипшая грязь, песок и влага надолго остаются в скрытых полостях, создавая идеальную среду для ржавчины.

Также мойка необходима перед проведением диагностики и перед продажей автомобиля. Чистое, незагрязнённое днище – весомый аргумент для потенциального покупателя, свидетельствующий о бережной эксплуатации и, возможно, более сохранном состоянии кузова и агрегатов. Это простой способ повысить доверие и обосновать заявленную цену.