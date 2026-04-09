В продажу вышел новый китайский кроссовер с полным приводом: кто его купит
Названы самые доступные рамные внедорожники в России: список из 5 моделей
За неоплату парковки должностные и юрлица станут платить штрафы большего размера
Назван самый популярный Мерседес у россиян

«Автостат»: продажи автомобилей Mercedes-Benz в России выросли на 82%

По данным «Автостата», в январе – марте 2026 года в России было зарегистрировано 2773 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 82% больше, чем в 1-м квартале прошлого года (1305 шт.), об этом рассказал глава аналитического агентства Сергей Целиков.

Несмотря на все сложности с логистикой, спрос сместился в сторону самых статусных и дорогих моделей марки. Абсолютным лидером оказался легендарный брутальный внедорожник G-класса, который за три месяца оформили 404 новых владельца.

Следом за ним в рейтинге популярности расположился большой кроссовер GLS, разошедшийся тиражом в 348 штук. Третье и четвертое места делят ещё один крупный внедорожник GLE (332 единицы) и флагманский бизнес-седан Е-класса, их нашел 321 покупатель. Замыкает первую пятерку более доступный кроссовер GLC с результатом в 297 проданных машин.

Примечательно, что подавляющее большинство этих автомобилей – 85% – были произведены непосредственно в Германии. Поставки организованы по альтернативным маршрутам, что, впрочем, не слишком отпугивает аудиторию, готовую платить за премиум.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:кадр из в/к «Гелик», реж./исполн. Г. Ар, 2017 г.
09.04.2026 
