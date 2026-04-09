Компания Honda оказалась в центре скандала: под подозрением 5 моделей
Toyota в России заработала почти 3 млрд рублей в 2025 году
Эксперт Иванов объяснил рост импорта машин в Россию
Эксперт рассказал, какой сегодня спрос на автокредиты и какая средняя ставка

Сергей Целиков: Средний размер автокредита в марте составил 1,53 млн рублей

По итогам марта 2026 года российский рынок автокредитования продемонстрировал положительную динамику.

Согласно данным совместного исследования аналитических агентств Frank RG и «Автостат», в прошлом месяце банками было выдано 111 тысяч кредитов на приобретение автомобилей. Это на 32,4% превышает показатель марта прошлого года.

Если рассматривать сегментацию по типу транспортных средств, то на новые автомобили было оформлено 65,7 тысячи автокредитов – прирост составил 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на машины с пробегом пришлось 45,7 тысячи выданных кредитов, что также демонстрирует значительный рост – на 31,3% относительно марта прошлого года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Общий объем финансирования покупок автомобилей в марте достиг 116 млрд рублей, что на 38,3% больше, чем годом ранее.

Такая динамика объясняется не только увеличением количества сделок, но и повышением средней суммы займа. Так, средний размер автокредита в прошедшем месяце вырос почти на 28% и составил 1,53 млн рублей.

Что касается процентных ставок, то средняя субсидированная ставка при покупке нового автомобиля зафиксировалась на уровне 10,3%. В сегменте подержанных машин рыночная ставка составляет 21%. Примечательно, что оба показателя оказались несколько ниже, чем год назад, что создает более благоприятные условия для заемщиков.

Сам рынок легковых автомобилей в марте показал схожую динамику: его объем вырос на 31% – до 104,6 тысячи проданных машин, что коррелирует с ростом автокредитования и подтверждает тренд на оживление покупательской активности.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Сергей Целиков – Автостат/Telegram
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
09.04.2026 
