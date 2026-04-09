Toyota в России заработала почти 3 млрд рублей в 2025 году
9 апреля
Toyota в России заработала почти 3 млрд рублей в 2025 году
ООО «Тойота Мотор» увеличило чистую прибыль на...
Toyota в России заработала почти 3 млрд рублей в 2025 году

ООО «Тойота Мотор» увеличило чистую прибыль на 15,8% до ₽2,85 млрд в 2025 году

По данным финансовой отчётности по РСБУ, российское подразделение Toyota завершило 2025 год с чистой прибылью в 2,85 миллиарда рублей. Годом ранее этот показатель составлял 2,46 миллиарда, так что рост составил 15,8%.

Прибыль в 2,85 млрд рублей – это результат работы компании в условиях, когда новые автомобили марки официально в страну не поставляются. По сути, бизнес сейчас держится на продаже запчастей и сервисном обслуживании и реализации машин. Японский концерн и сам участвует в «сером» импорте и розничных продажах своих автомобилей. Так, согласно лотам на популярном классифайде, новые автомобили Toyota предлагаются в московском автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар». 94% этой компании через торговую структуру Toyota Tsusho Corporation принадлежат концерну Toyota Motor. Оставшиеся 6% находятся у менеджмента российского дилерского холдинга. Таким образом, Toyota сохраняет возможность фактически продавать новые машины в РФ через аффилированные каналы.

Финансовые итоги показывают, что компания смогла не просто сохранить операционную деятельность, но и нарастить её эффективность. Правда, стоит учитывать, что эти цифры отражают результаты работы именно российского юридического лица, которое продолжает работать после ухода японского автогиганта с нашего рынка.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
09.04.2026 
Фото:Toyota
