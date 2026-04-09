Рынок подержанных авто ждут дефицит и подорожание: причины

Эксперт Павлов: Машины с пробегом в 2026 году могут подорожать на 10%

Российский рынок подержанных автомобилей начал 2026 год с уверенного роста. По данным «Автостата», в январе продажи выросли на 4%, до 437 тысяч единиц, а в феврале – ещё на 3,7%, достигнув отметки в 411,9 тысячи. В итоге за первые три месяца года было заключено больше 1,3 млн сделок, что стало лучшим показателем за последние двенадцать лет.

Причины бума на вторичке

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом в холдингах «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», называет сразу несколько причин такого всплеска. Помимо обычной сезонности свою роль сыграла и экономика – люди стали активнее забирать деньги с накопительных счетов после снижения банковских ставок. Курс рубля тоже не устоял, что традиционно подогревает интерес к покупкам. Ну и, конечно, слухи о возможном повышении утильсбора на машины из стран ЕАЭС заставили многих поторопиться с решением.

Давид Павлов из Major Expert видит корни нынешнего бума в прошлом. Продажи новых авто сильно просели в 2022-2023 годах, поэтому сейчас на рынке просто не хватает относительно свежих машин возрастом три-пять лет. Плюс новые автомобили резко подорожали из-за повышения утильсбора и НДС, переключив часть спроса на поддержанные варианты. В 2025 году на вторичку пришлось 6,24 млн машин против 1,5 млн новых.

Роман Титов, замгендиректора «Авилона», также связывает ажиотаж с ожиданиями новых правил по утильсбору для авто из ЕАЭС.

Что будет с ценами?

Пока что, по словам Гришакова, средние цены в большинстве сегментов держатся на месте. С одной стороны, общий парк машин стареет, а с другой – нарастает дефицит молодых автомобилей, и эти факторы балансируют друг друга. Давид Павлов подтверждает: резких скачков нет, рынок стабилен. Хотя, по его мнению, это ненадолго – до конца года стоит ждать небольшого, но роста.

Павлов объясняет, почему цены все-таки поползут вверх. Во-первых, дефицит машин младше трех лет уже толкает вверх стоимость японских, европейских и корейских моделей. Во-вторых, подорожание новых авто из-за утильсбора неизбежно переведет дополнительный спрос на вторичку, создавая давление на цены и там. В дальнейшем предложение свежих б/у машин будет только сокращаться – люди стали дольше ездить на одной машине, а импорт трех-пятилетних авто снизился после изменений в расчете утильсбора в конце 2025 года.

Роман Титов приводит конкретные цифры: в марте цены, как и ожидалось, подросли, в среднем, на 5-7%, причем на европейские и мощные модели сильнее, чем на китайские. Правда, в апреле существенных изменений пока не наблюдается.

По прогнозу Андрея Гришакова, в 2026 году рынок автомобилей с пробегом покажет незначительный прирост к 2025-му. Давид Павлов считает, что пока вторичный рынок движется по «сдержанному» сценарию. «Мы ожидаем, что по итогам года объемы продаж могут остаться на уровне 2025 года, однако сохраняются риски снижения в пределах 5–10% в случае ослабления спроса», – пояснил он.